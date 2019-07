Nicolas Pépé e Rafael Leão, parla il direttore generale del Lille. Presente quest'oggi in conferenza stampa, Marc Ingla si è espresso sui due attaccanti seguiti dalla SSC Napoli: "Pépé ha appena finito la Coppa D'Africa, ora deve solo riposare un po'. Per il resto, le conversazioni sono aperte", dice il dirigente senza sbilanciarsi troppo. E lo stesso vale per il centravanti portoghese: "Ci sono molti interessi. Non posso dire di più, mi dispiace".