Libero, Dell'Orto a CN24: "Formazione? Torna Romero, ma Gasp può giocarsi la carta Pessina alla Gomez"

Napoli Calcio - Alessandro Dell'Orto, giornalista di Libero, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Gasperini

“L'Atalanta stava pensando a come sostituire Gomez e come svecchiare la squadra nei prossimi anni. Non sono giocatori finiti ma vanno cambiati: Malinosky è arrivato proprio per questo motivo. Il gioco di Gasperini, che vive sugli esterni, è un gioco d'attacco. Servono alternative anche in prospettiva. Formazione? Rientra Romero ma non c'è Palomino squalificato. Gosens a sinistra, in campo la migliore formazione possibile. Solito centrocampo con De Roon e Freuler. Potrebbe giocare Pessina in attacco con Zapata e Ilicic. Lazio? Ci sono alcune gare durante la stagione che l'Atalanta non riesce a scendere in campo e diventa una squadra debole".