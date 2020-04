Libero, Biasin: "Interesse dell'Inter per Mertens vivo da diversi anni, per me il belga resterà al Napoli! Icardi? Si sente interista"

Ultime notizie calcio – Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nel protocollo della FIGC ci sono troppe variabili. In virtù di ciò, serve mettere a punto un piano B nel caso in cui qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. L’interesse dell’Inter su Mertens è cosa nota e risale a qualche anno fa. Prima però era impossibile andare a trattare con il Napoli. Ora è un po’ più semplice, per così dire, ma secondo me alla fine resterà in azzurro. Serve la buona volontà da parte di De Laurentiis: se farà un passo verso il belga, il calciatore resterà all’ombra del Vesuvio. Icardi? Se chiedi a lui, lui ripete sempre di essere interista. Al momento questo è tutto quel che so”.