Leo Di Bello è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti avrà bisogno sia di Mertens che di Osimhen, insieme o alternandosi a partita in corso. E’ troppo importante la maturità che ha acquisito il Napoli, è una squadra forte che va oltre l’addio di Insigne o il rinnovo di Mertens rimandato".