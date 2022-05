Napoli - Gigi Lentini, ex calciatore del Torino che ha giocato anche con le maglie di Milan e Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano Avvenire: "Vado poco allo stadio, Toro o Milan qualche volta, per il resto preferisco le partite in tv. Ho cambiato vita, l’ho fatto spesso nel corso degli anni in cui ho imparato a dire che potrei fare tutto, ma anche niente. Van Basten, per come la vedo io, è stato il più grande di tutti, anche di Maradona".