Ultime calcio - Brendan Rodgers, allenatore del Leicester City, ha parlato in conferenza stampa:

"Non ci sono nuovi infortuni, la pausa internazionale non ha creato problemi. Evans e Vestergaard stanno migliorando, Bertrand tornerà disponibile dopo il Covid-19 e Ricardo Pereira si sta allenando. Solo Justin e Fofana restano out".