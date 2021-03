Ultimissime calcio Napoli - Nicola Legrottaglie, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha una rosa importante per recuperare posizioni in campionato. Rrahmani per certi aspetti ricorda me, è più di lettura ed un regista difensivo. Già l’anno prossimo potrà dare ancora di più”.