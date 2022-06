Leggo, Lobasso: "C'è speranza per tenere Mertens, il Napoli non deve rivoluzionarsi"

Marco Lobasso di Leggo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “C’è ancora speranza per tenere Mertens al Napoli. C’è poco da discutere su Insigne, è un grande esempio e sta andando in Canada no alla Juventus, non esistono discussioni sulle sue scelte. L’augurio è quello di avere altri giocatori come lui che possano crescere e fare la storia anche in Nazionale. Con la mano di Spalletti il Napoli debba costruirsi meglio, ma non rivoluzionarsi".