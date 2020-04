Lega Serie C, Ghirelli: "Società non incassano più un euro, si rischia la moria dei club! La Serie A prenda esempio da Premier League e Bundesliga"

Ultime notizie calcio – Francesco Ghirelli, presidente della Lega Serie C, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nell’incontro di domani con il Ministro dello Sport Spadafora ci sarà anche il Ministro della Salute Speranza. Il protocollo della FIGC va applicato per chi vuole giocare oggi, dalla Serie A alla Lega nazionale dilettanti. Vedremo se ci saranno modifiche rispetto alle ultime versioni del protocollo. In Serie A quasi tutte le squadre sono capaci di sostenere le spese mentre per la Serie C è più complicato. Non abbiamo una struttura medica adeguata, stesso discorso anche per i centri sportivi. Noi siamo fermi da febbraio perché abbiamo messo la salute al primo posto. Senza botteghini e sponsor, nei club di C non entra un euro da troppo tempo ed abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali e di cassa integrazione. Siamo 60 squadre. In alcune regioni la situazione è spaventosa. Io sento il presidente dell’Albinoleffe ogni giorno ed ormai mi rimbomba nelle orecchie il suono delle campane a morte. Il virus ci ha massacrato, ci sono dati sui civili superiori a quelli della prima guerra mondiale. Serve non innestare un nuovo focolaio. Se succede e si riprende a giocare, io devo andare a nascondermi dietro la luna. La Serie A potrebbe fare come hanno fatto in Bundesliga ed in Premier League che daranno una mano alle categorie inferiori. Rischiamo una moria dei club. Parole di Speranza e Spadafora? Bisogna valutare la situazione. Io vorrei scendere in campo ieri ma devono esserci dei sistemi di sicurezza adatti. La Cina è il riferimento nella lotta al Coronavirus e non ha ancora ripreso a giocare. E' avanti anni luce rispetto a noi. Ha un regime, lasciatemelo dire, che può gestire meglio queste situazione. Io ci scapperei da un regime del genere ma per certi aspetti è agevolato”.