Notizie calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Omar Daffe, consulente Lega Serie A:

“Test vaccino in Africa? Sono sdegnato perché per come è stato posto, sembra che l'Africa sia un parco giochi. Non è giusto: i vaccini vanno testati nei posti in cui c'è la malattia, poi anche in Africa. Hanno paragonato gli africani a delle prostitute, le parole vanno pesate".