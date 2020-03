Lega Pro, Ghirelli: "Vogliamo far finire il campionato, ma valutiamo anche di convalidare l'attuale classifica o non assegnare lo Scudetto. Playoff? E' un'idea"

Ultime notizie calcio. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Consiglio Federale tenutosi a Roma. Ecco quanto evidenziato da Tuttomercatoweb:

Le normative sull'assegnazione dei campionati? "Le singole leghe avranno fino al 23 per avanzare le proposte. Il 23 ci sarà un altro Consiglio Federale, ribadendo che l’organo che decide è la Federazione".

Il presidente parla anche delle ipotesi sul tavolo:"Non assegnare lo scudetto, assegnarlo con la classifica attuale o fare i play off. Ora ci sono tutte in ballo. Poi si discuterà. Io ho espresso la mia. L’unica volontà sicura è che si decida prima della ripresa del campionato per evitare interessi".