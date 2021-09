Lega Pro, Ghirelli: "Inaccettabile il razzismo negli stadi, non basta la multa ai club"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “E’ inaccettabile quanto accaduto alla Dacia Arena, ancora il razzismo è inaccettabile. Ci sono delle leggi e vanno rispettate. La multa di 10mila euro non basta, soprattutto se fatta all’Udinese. Dobbiamo educare le nuove generazioni e far capire che se vieni punito devi andare fuori dallo stadio".