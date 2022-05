Lega A, De Siervo: "Il nostro campionato si sta trasformando, entriamo nel mondo virtuale con il metaverso. Coppa Italia? Aspettatevi novità per la finale"

Ultime calcio - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Questo è il campionato più interessante degli ulimi anni e questo arriva dall'ottimo lavoro dei nostri imprenditori. Si stanno rimescolando le carte, il nostro è un grande paese e il calcio italiano e sinonimo di grande qualità. Siamo all'interno di una trasformazione che va accompagnata. Anche il VAR, tanto criticato, che non è una moviola, ma è il più avanzato del mondo. Tutti questi investimenti, anche delle camere cinematografiche che state ammirando nel finale, oltre ai dati che gli allenatori ottengono in panchina, consente di vedere uno spettacolo differente.

Coppa Italia? Abbiamo lavorato sul format, ci prendiamo la responsabilità di averla cambiata e trasformata rispetto al modello inglese. Abbiamo deciso di puntare su squadre solo di serie A e serie B e individuato un nuovo partner che è Mediaset. Abbiamo garantito un programma più denso e avvincente, con record su record: si saranno nuove telecamere e slowmotion. Vogliamo rendere il calcio visibile in maniera avvincente, facendo intrattenimento.

Metaverso? Il calcio ha bisogno di fare questo tipo di sforzo, trasformandosi. Siamo una media company, un centro operativo che ci porterà a cambiare i led in tempo reale così da intercettare nuovi pubblici e l'esperimento del metaverso è in questo senso. E' possibile entrare in un ambiente virtuale, muoversi e parlare con le persone, acquistando maglie originali. La serie A ha voluto mettere a disposizione la possibilità, come l'NBA, di vedere partite da casa con tante novità, rendendo il tutto più interattivo.

Si giocherà un mondiale, il campionato tornerà a dicembre. Per 8-9 settimane ci fermeremo".