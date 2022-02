Ledesma: "Lobotka e Brozovic decideranno Napoli-Inter, lo slovacco ha sorpreso in due fattori"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista della Lazio Cristian Ledesma, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lobotka e Brozovic decideranno Napoli-Inter? Sono due giocatori importantissimi per le loro squadre, Lobotka ha sorpreso da inizio anno ed è cresciuto dettando i tempi e recuperando palloni in difesa. Sono due giocatori importantissimi, nel calcio di oggi si cambia di continuo chi ha l’inerzia della partita, ma sarà un confronto bello da vedere e chi guiderà il match detterà i tempi.

Inzaghi? Tutto quello che ha lui oggi, se l’è guadagnato con tanti meriti: anche qui alla Lazio vinceva e farlo in Italia è difficilissimo. Si è guadagnato l’opportunità Inter, ma alla Lazio non era scontato fare così bene.

La favorita per lo scudetto tra il Napoli e le milanesi? Vedendo il percorso iniziale del Milan, ero sbilanciato su di loro: ha dato il via ad un progetto interessante non incentrato un singolo giocatore come Donnarumma.

Il Napoli ha fatto lo stesso con Insigne? Sicuramente. Il Milan al completo può giocarsela, il Napoli ha avuto tanti infortuni e magari con la squadra al completo avrebbe dei punti in più”