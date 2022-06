Lecce, Sticchi Damiani: "Ounas e Gaetano? Deciderà tutto Corvino, ADL non mi ha chiesto Hjulmand"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non ho novità sullo spareggio scudetto, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. E' un campionato anomalo quest'anno vista lal unga sosta per i Mondiali. Dovranno essere bravi gli allenatori e lo staff per tenere in forma sempre i giocatori. Una squadra con pochi convocati al Mondiale ha l'opportunità di lavorare al completo per due mesi con l'intero gruppo, allenatore ecc. Questo può essere una vera occasione come un secondo lungo ritiro. Nell'ultima Assemblea di Lega non abbiamo parlato di un torneo in quella pausa. Hjulmand piace molto anche all'estero, De Laurentiis non ci ha chiesto informazioni. La nostra idea è di tenere Coda, lui è stimolato. Gabriel non rinnova, ha un accordo col Torino da come leggo. Abbiamo preso a titolo definitivo molto promettente come Brancolini che ha lasciato a zero la Fiorentina. Ounas o Gaetano? Voglio che sia Corvino a gestire questa parte di mercato, qualche volta parlano anche i presidenti ma è il responsabile dell'area tecnica ad occuparsene. Poi spesso se posso intervenire con altri presidenti visti i buoni rapporti bene, ma la mia volontà è che sia Corvino ad occuparsi del mercato".