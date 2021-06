Lecce, Sticchi Damiani: "Maglie autoprodotte? Ecco come facciamo: dal disegno alla commercializzazione, passando per la produzione"

Ultimissime calcio Napoli - Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo un team marketing di alto livello e per questo pensammo di autoprodurre le nostre divise. Ogni divisa, per scelta nostra, contiene un richiamo al territorio. Il nostro metodo è questo: facciamo una parte della produzione in Italia ed una parte all'estero, in Cina. Abbiamo previsto degli standard qualitativi molto alti, con tre esperti che disegnano tutti i vari kit, non solo la divisa di gioco. Commercializziamo così: gestiamo noi la vendita online, mentre per quella in presenza abbiamo fatto un accordo con una società che ha negozi in tutto il Salento. L'idea del Napoli di collaborare con Armani rende il tutto ancora più interessante. I rapporti con gli azzurri sono sempre ottimi, ci saranno sicuramente dei contatti tra Pantaleo Corvino e Cristiano Giuntoli. Pablo Rodriguez? Vogliamo trattenere giovani promettenti come lui".