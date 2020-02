Lecce, Sticchi Damiani: "Ci giochiamo la salvezza alla morte, anche contro il Napoli cercheremo di portare a casa punti"

Ultime notizie calcio Napoli - Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Aspettavamo la vittoria in casa dalla prima di campionato. Paghiamo lo scotto di essere arrivati in Serie A dopo due promozioni, in questo mercato invernale abbiamo lavorato per cercare di risolvere i problemi nati proprio da questo doppio salto. Dobbiamo lavorare con l'entusiasmo nato dalla vittoria ma il processo di inserimento dei nuovi sarà graduale. Ce la giochiamo alla morte con 4-5 squadre per la salvezza e cerchiamo punti ad ogni gara, anche domenica contro il Napoli, sebbene di fronte ci sarà una grande squadra come quella azzurra. Liverani è un predestinato".