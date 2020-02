Lecce, Meluso: "Un Napoli in grande spolvero, che sta cominciando a recepire le direttive di Gattuso"

Ultime calcio Napoli - “Il bilancio rispetto ai nostri obiettivi primari è positivo. Volevamo migliorare sotto il profilo della forza fisica e della qualità. Abbiamo preso giocatori funzionali in linea con il nostro budget. Pensiamo di aver fatto un buon mercato”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso traccia un bilancio sul mercato giallorosso.

La prossima partita, sulla carta, è assai proibitiva. Affrontate il Napoli...

“Un Napoli in grande spolvero, che sta cominciando a recepire le direttive di Gattuso che è un allenatore molto bravo e forse in passato un po’ sottovalutato. Andremo a giocare contro una squadra in salute, sulla carta è una partita quasi impossibile. Noi e il Napoli giochiamo due campionati differenti. Abbiamo però fatto risultati eclatanti contro Milan, Juventus e Inter. Liverani e i ragazzi ci hanno dato soddisfazioni enormi. Il 4-0 contro il Torino è il risultato più largo nella storia del Lecce, scrivere qualche pagina ci rende orgogliosi e dobbiamo scriverne altre. Quindi ci proviamo”.