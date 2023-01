Lecce, il vice pres. Adamo: "Hjulmand al Napoli? Vogliamo tenerlo con noi a lungo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Adamo, vicepresidente del Lecce.

"Diritti TV e De Laurentiis scatenato? Non siamo ancora entrati nel vivo (ride ndr)... A breve discuteremo tutto nella seconda parte dell'Assemblea di Lega. Contro la Salernitana sarà un viatico importante, per noi e per il nostro campionato. Veniamo da una sconfitta a Verona e dobbiamo reagire.

I granata sono soltanto a due punti da noi, vorranno fare risultato a tutti i costi. Noi vogliamo batterli e metterli a -5, così da stare tranquilli per un'altra settimana in vista della settimana che poi ci porterà alla trasferta di Cremona. Al Via del Mare ci sono vibrazioni positive, domani ci sarà il tutto esaurito per la gara con la Salernitana. Anche in trasferta, come visto a Napoli. Il pari col Milan un favore agli azzurri? C'è rammarico per qualche occasione da noi sprecata, ma quest'anno c'è stato più di un favore visto che abbiamo fermato più di qualche big.

Hjulmand-Napoli? Sarà il nostro direttore sportivo a gestire tutto. Per noi è un calciatore fondamentale, sta facendo molto bene e speriamo di tenerlo a lungo con noi. Lungo è anche il campionato, quindi non dobbiamo lasciarci distrarre dal mercato".