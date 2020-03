Lecce, il presidente Sticchi Damiani: "L'ideale sarebbe concludere il campionato entro il 30 giugno! Possibile deroga per i calciatori in scadenza"

Ultimissime Napoli - Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Tommasi non dice nulla di nuovo e nulla che quasi la totalità dei presidenti aveva già pensato. Noi, pur potendo far allenare la squadra, abbiamo ascoltato i medici e bloccato tutto. Domani nuova assemblea di Lega. E' molto difficile parlare di calcio in questo momento. L'ideale sarebbe concludere il campionato entro il 30 giugno e se non fosse possibile utilizzare una deroga per sfociare in qualche giorno del mese di luglio. In Lega c'è unanimità nel credere che i calciatori in scadenza potrebbero beneficiare di una deroga necessaria per quei giorni utili per concludere il torneo".