Alessandro Deiola, centrocampista del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Torino per 4-0. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Abbiamo affrontato la partita nel modo migliore, giocando con attenzione ed intensità. Da queste prestazioni dobbiamo prendere spunto e guardare avanti per le prossime importanti sfide che ci aspettano, Sono molto contento per il primo gol in Serie A, spero che ne possano arrivare altri con questa maglia".