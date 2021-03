Lecce, Corvino: "Pablo Rodriguez è nostro, vogliamo aiutarlo a rientrare al Real Madrid"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito degli obiettivi del club e di Rodriguez, calciatore seguito anche dal Napoli:

“Siamo sulla strada giusta, le nostre idee non sono malaccio e non si molla un centimetro perché in questo lungo sprint bisogna migliorare i difetti ed esaltare le cose buone. Siamo partiti per costruire un gruppo forte e vincente nel tempo, con tanti giocatori di proprietà per permettere alla società di patrimonializzare e avere una base solida. Abbiamo un buon mix fra giovani ed esperti che serve per essere forti oggi e vincenti anche domani. Qui c’è una società straordinaria, con un senso di appartenenza incredibile. È un club che vuole crescere e far crescere, strutture, attrezzature, uomini e il nostro sforzo va in questo senso . Ci sono le cose visibili, quelle che produce la squadra sul campo. E cose invisibili di grande valore e che contano molto. Perché fungono da supporto alla squadra, consentendole di lavorare bene. Pablo Rodriguez? Al Real Madrid già ci i giocava. Il nostro impegno è di farlo crescere per farlo tornare li, anche se lui è del Lecce a tutti gli effetti. È uscito dalla finestra, vogliamo aiutarlo a rientrare dalla porta principale”.