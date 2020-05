Lecce, Congedo: "Impensabile giocare alle 17.30, il recupero dei calciatori sarà condiviso da tutte le squadre"

Ultime notizie calcio - Giuseppe Congedo, medico sociale del Lecce, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Noi medici di Serie A siamo convinti che il nostro rappresentante, insieme al Comitato Tecnico, riesca ad abbassare la criticità rappresentata dalla quarantena obbligatoria nei prossimi giorni quando calerà la curva epidemiologica. Sarebbe auspicabile passare da 14 a 7 giorni, la quarantena in questo momento non si può assolutamente abolire. Il recupero dei calciatori sarà un problema per tutte le squadre. Giocare con il caldo, con all’orizzonte una stagione afoso, sarà difficile anche per il Napoli, la Roma, il Bologna e tutte le altre. Da questo punto di vista ci stiamo preparando con un piano alimentare. Stiamo a vedere gli orari, sia della partita che degli allenamenti, sperando che possano essere in momenti meno caldi della giornata. Turnover? Non ne abbiamo ancora parlato ma lo staff medico è particolarmente attento a questa tematica e Liverani già durante l’anno cura molto il minutaggio di ogni calciatore. Giocare alle 17.30? E’ troppo presto. Non tanto ora ma a luglio è impensabile giocare a quest’ora una partita di calcio”.