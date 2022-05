Ultime calcio - Dai microfoni di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli commenta il vantaggio del Milan, firmato da Leao tra le proteste dell'Atalanta:

"L'azione parte da un contatto fra Pessina e Kalulu: Pessina anticipa, poi c'è un contatto che non è così pesante. Si poteva fischiare tranquillamente, ma non è mai un episodio da VAR: sul recupero palla ci deve essere un contatto molto evidente e non è questo il caso".