Le Parisien, Berard a CN24: "Wijnaldum e Paredes non pensano al Napoli al momento, Koulibaly non è la priorità del PSG"

Christophe Berard de Le Parisien è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Psg vuole prendere Ndombele dal Tottenham, ma la condizione è quella di vendere un giocatore del club e c'è la possibilità di cedere Kurzawa o altri giocatori con stipendi importanti. Il Napoli ha pensato di prendere Paredes o Wijnaldum, ma non credo che possano andare via e al Napoli in questo momento. Paredes è legato al PSG e anche Wijnaldum è arrivato da poco e il suo agente ci ha confermato che non vuole andare a Napoli o altri club già subito, vuole giocarsi le sue occasioni a Parigi. Koulibaly è stato cercato, ma ora il PSG è completo in quel reparto, non ha un serio pensiero per Koulibaly o altri giocatori in quel ruolo che resta sicuramente nella lista degli obiettivi. La priorità del PSG è quella di prendere giocatori in altri ruoli al momento".