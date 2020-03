Le Parisien, Berard a CN24: "Francia? La prossima settimana avremo cambiamenti per la Ligue 1: c'è un'anomalia..."

Ultime calcio Napoli - Christophe Berard, giornalista de Le Parisien, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“In Francia la situazione cambia, passeremo allo stato di pericolo 3. Qualche gara è stata sospesa o annullata. Nel calcio c'è ancora una situazione strana: a Lione ci sono state 55 mila persone a seguire dagli spalti, mentre una gara di basket con 5mila tifosi è stata annullata. Attendiamo novità la prossima settimana".