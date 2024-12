Lazio, Zaccagni a Dazn: "Carica assurda dai tifosi! Obiettivo? Non ci accontentiamo, vogliamo restare lì in alto"

Notizie Napoli calcio. Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Lazio 0-1:

“I tifosi ci hanno dato una carica assurda in stazione, ci hanno dato un grande sostegno e la dedichiamo a questi due ragazzi che resteranno per sempre con noi e nei nostri cuori”.

Sacrificio? Umiltà ed unione. Tutti ci danno una grande mano in settimana anche chi era fuori lista ed ha giocato in coppa Italia. Noi non ci accontentiamo e vedremo partita dopo partita. Vogliamo restare aggrappati a quelle sopra e toglierci qualche soddisfazione”.