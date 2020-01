Lazio, Strakosha: "Sofferto per tutto il secondo tempo, ci crediamo e la fortuna ci aiuta. Parata più difficile? Su Insigne"

Ultime notizie calcio Napoli - Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste. Ecco quanto evidenziato da "Cittàceleste.com":

“Siamo veramente felici. Il pubblico si diverte insieme a noi. Non c’è niente di meglio che uno stadio pieno. Ci stiamo godendo al massimo questo risultato. Abbiamo sofferto durante tutto il secondo tempo. Il Napoli è una squadra difficile da affrontare. Aver parato e aver salvaguardato il risultato mi manderà a casa tranquillo. L’Olimpico deve darci forza nel prossimo mese, spingiamo insieme al pubblico e oggi siamo riusciti a vincere. Noi ci crediamo e alle volte la fortuna ci aiuta. Mio padre adesso scenderà in campo in un’amichevole tra Italia e Albania. Vuole dimostrarmi che è il migliore, spero di arrivare alla sua età e di stare bene come lui. La parata più difficile della serata? Secondo me la seconda, in occasione del diagonale di Insigne, non ho visto partire la palla“.