Caso stipendi alla Juventus? In conferenza stampa Maurizio Sarri, dopo Juventus-Lazio, dichiara:

“Io non ero nel CdA. Noi non abbiamo fatto assolutamente niente se non fare un piacere alla società nel momento in cui ce l’ha chiesto. La Juventus è una società forte, pagherà quello che deve pagare e poi tornerà forte”.