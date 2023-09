Lazio, Sarri: "Non bisogna farsi prendere dall'ansia: risaliremo la classifica"

A pochi minuti dall'inizio del match dell'Olimpico, tra Lazio e Monza, ai microfoni di SKY Maurizio Sarri ha dichiarato:

"C'è il rischio di avere l'ansia del risultato perchè vogliamo risalire la classifica. Voglio farlo in fretta ma non sarà cosi, sarà un percorso lungo e non possiamo farci prendere dalla frenesia"

Guendouzi e Isaksen cosa possono dare di diverso?

"Il francese è un giocatore dinamico che ci può dare quantità e tanta qualità. Isaksen è un libro da scrivere, è un ragazzo che si sta ambientando.

Immobile va aspettato?

Ci si stupisce sempre quando un giocatore con grandi numeri non trova il gol. E' successo a tutti, lo scorso anno in Inghilterra hanno criticato Haaland perché per 4 partite non aveva segnato, a fine anno ne ha fatti 50".