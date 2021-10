Lazio, Sarri attacca ancora la Lega Serie A: "Noi gli unici a giocare 61 ore dopo l'Europa League, eravamo scarichi"

Serie A. Le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, al termine della gara del 7° turno di Serie A in trasferta sul campo del Bologna.

Maurizio Sarri non ci sta. Al termine della sfida persa nettamente per 3-0 dalla sua Lazio allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna, ai microfoni di Sky Sport l'allenatore dei biancocelesti è tornato sulla polemica con la Lega Serie A per l'impegno della sua squadra in trasferta nell'anticipo delle 12:30 dopo la sfida di Europa League di giovedì sera contro la Lokomotiv Mosca:

"Siamo arrivati scarichi sotto tutti i punti di vista. Abbiamo trovato una squadra viva, reattiva, convinta, cattiva. Le seconde palle era tutte loro. È una partita da prendere in considerazione e capire perché siamo arrivati così ma da dimenticare anche velocemente".

Non sono bastati i sei cambi nell'undici di partenza per poter ritrovare energie dopo la gara di Europa League di giovedì sera all'Olimpico:

"È un discorso difficile da capire per chi non vive lo spogliatoio. Quando sei stanco, è stanco tutto l'ambiente: i magazzinieri, i fisioterapisti, lo staff medico. Questa stanchezza la attacchi anche a chi ha giocato meno, l'ambiente si scarica emotivamente. È un discorso di mentalità: per rimanere costantemente su certi livelli, serve un certo tipo di mentalità. La Lazio negli anni è sempre stata una squadra alterna. Vuol dire che è qualcosa che ci manca e che dobbiamo costruire. La partita di oggi non si può prendere in considerazione più di tanto. È un discorso che va migliorato ma quella di oggi non la terrei in considerazione".

Per Sarri non si tratta solo di un problema di alternative e di una rosa adeguata per affrontare le tre competizioni: