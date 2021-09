Lazio, Reina: "Sarri? Abbiamo iniziato un nuovo percorso, è un allenatore vincente: serve pazienza"

Ultime calcio - Premiato al CONI quest'oggi come miglior portiere della scorsa stagione, Pepe Reina parla così della stagione con la Lazio:

"Alla Lazio è iniziato ora un percorso nuovo con un allenatore vincente. In questa piazza la pazienza non è scontata. Dobbiamo sempre fare le cose bene e cercare i risultati. Ma il potenziale è tanto e la squadra alla fine farà bene. Io non so se giocherò a lungo come Zoff. Ai suoi livelli è impossibile arrivare. Provo però sempre a prendere esempio. Il calcio è un percorso che insegna tanto nella vita. Trofei, vittorie, parate passano. A fine carriera rimane l'uomo e se mi ricorderanno come una persona per bene come oggi si ricorda Zoff, io sarò contento", ha detto ricevendo il premio Manlio Scopigno.