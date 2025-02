Conte in conferenza: "Il pareggio oggi vale di più, non molliamo mai. Sul 3-5-2, Buongiorno e Politano..."

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Lazio-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore del Napoli Antonio Conte.

"Soddisfatto della prestazione? Non posso non esserlo, sapevamo il tipo di squadra che è la Lazio. La prestazione è stata buonissima, c'è il rammarico perchè in 15 giorni qui all'Olimpico abbiamo perso 4 punti al 90'. Il pareggio ha un peso più specifico oggi, abbiamo dimostrato che non vogliamo mollare a prescindere dalla situazione e dagli inconvenienti che stiamo incontrando. Mi piace molto lo spirito dei ragazzi, che vanno oltre l'ostacolo senza dire niente. Altrimenti fidatevi, questa è una classifica che per me è straordinaria per ciò che stiamo facendo, qualcun altro la vedrà differentemente ma diamo merito ai ragazzi"

"Il 3-5-2? Oggi nonostante il quarto cambio modulo, chi conosce il calcio e sa quanto sia difficile lavorare su un modulo, cambiarlo per la quarta volta in pochi mesi per tante vicissitudini significa che c'è un grande lavoro e tanta disponibilità. Faccio i complimenti ai ragazzi, la Lazio ci aveva battuto all'andata come l'Atalanta, oggi abbiamo pareggiato ma stavamo vincendo: si sono fatti dei passi in avanti, però ripeto complimenti alla Lazio perchè è una ottima squadra, Baroni è bravissimo e non era facile giocare in questo ambiente. Ci prendiamo il punto"

"Raspadori? FAccio i complientni a lui come glieli ho fatti in passato, Jack come gli altri ha contribuito in maniera importante a tutti questi punti. Un ragazzo serio e che si applica, quando ho avuto la possibilità di sfruttarlo per bene in situazioni emergenziali, cambiando modulo perchè il 4-3-3 ci ha portato a quella classifica: ho cercato di trovare la formula giusta per esaltare i calciatori, l'allenatore bravo dev'essere un sarto che cuce l'abito migliore. Ha fatto benissimo da seconda punta di raccordo, abbiamo due assaltatori come mezz'ali, abbiamo sopperito all'uno contro uno sulle fasce andando per vie interne"

"Soddisfatto dell'interpretazione del 3-5-2? Il sistema di gioco devi lavorarci sopra, hai bisogno di tempo per vedere miglioramenti: quando c'è stata la notizia dell'indisponibilità di Neres e dei terzini per il 4-3-3, con il rientro di Buongiorno dopo due mesi a metterlo in una linea a quattro sarebbe stato diverso. Loro sono stati bravi perchè abbiamo dei concetti di base che proviamo a sfruttare, abbiamo provato a farlo anche con questo sistema. I centrocampisti erano sempre in tre, Frank è più assaltatore che costruttore di gioco: non ho voluto modificare la linea a tre, sfruttando anche Raspadori ho provato un modulo che non so quanto sfrutteremo ancora. Spero che rientrino gli infortunati, che avranno bisogno di tempo. Ho sacrificato Politano oggi, ma anche così lo vedo più a destra che a sinistra. Mazzocchi mi ha chiesto il cambio al 72' e l'ho tenuto in campo ancora. Complimenti a Rafa Marin che è serio, si allena e ha avuto la soddisfazione di esordire, è un altro mattoncino in un gruppo dove sono tutti partecipi e coinvolti. A volte dò spazio per merito e altre volte per necessità. Ma il gruppo è eccezionale e va oltre le difficoltà"