Lazio, Mandas: “Fumogeno? Ho sentito bruciare dietro la schiena, ho avuto paura”

Durante la sfida tra Genoa e Lazio, valida per la 33ª giornata di Serie A, la curva rossoblù ha inscenato una protesta contro lo spostamento del match, inizialmente previsto per lunedì pomeriggio e poi anticipato a causa della morte di Papa Francesco.

Per i primi quindici minuti, lo stadio è rimasto in silenzio come segno di dissenso. Successivamente, alcuni tifosi genoani hanno lanciato fumogeni in campo, uno dei quali ha colpito alla schiena il portiere della Lazio, Chr?stos Mandas, costringendo l’arbitro a interrompere momentaneamente la partita.

Lo speaker dello stadio è intervenuto per chiedere di fermare la protesta e scongiurare la sospensione definitiva dell’incontro. Mandas, visibilmente dolorante, ha poi commentato l'accaduto in conferenza stampa.“Fumogeno? Ho sentito bruciare dietro alla schiena e non capivo il motivo. Ho avuto paura”.