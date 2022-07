Lazio, Lotito: "Quando vi abbonate? Stiamo a 8mila abbonamenti, la Roma a 36mila!"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha qualcosa da recriminare ai tifosi biancocelesti che tardano ad abbonarsi. La campagna tesseramenti, per ora, è un deciso flop con sole 8.500 le sottoscrizioni. In ritiro, Lotito ha pungolato i tifosi, come racconta il Corriere dello Sport:

Lotito sugli abbonamenti

"Al bagno di folla s’è unito Lotito, arrivato in Cadore nel corso dell’allenamento pomeridiano. Il presidente ha parlottato con qualche tifoso: «Se c’è aria di cambiamento? Sì, ma contano solo i risultati. Stiamo ancora a 8.500 abbonamenti contro i 36 mila della Roma. Quando li fate?», è stata la risposta d’incitamento, fatta con una smorfia di recriminazione, dopo le spese record s’aspetta un Olimpico da Champions. E a chi gli ha chiesto del futuro di Milinkovic ha risposto contro-domandando: «Perché l’ho messo in vendita?». Lotito, presidente-rifondarolo (in senso calcistico), ieri ha cenato in ritiro con Sarri, casualmente ha fatto staffetta con il diesse Tare, ripartito venerdì, atteso di nuovo ad Auronzo martedì. La Lazio non è più quella di una volta”.

