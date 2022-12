Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Messaggero di Ciro Immobile:

"Per me Ciro è già un dirigente, un consigliere, un figlio, il capitano, il simbolo biancoceleste del presente e del futuro. Non molla mai, incarna il nostro spirito. Ci darà tantissime soddisfazioni ancora prima di smettere con il calcio giocato".