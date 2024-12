Lazio, Isaksen a Dazn: "Vittoria importantissima, volevamo reagire dopo Parma. Baroni mi chiede sempre una cosa"

Notizie Napoli calcio. Gustav Isaksen, autore del gol decisivo al Maradona, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Lazio 0-1:

“E’ molto importante fare gol, ma i tre punti oggi erano importantissimi soprattuto dopo la gara contro il Parma. Sono felice per il gol, ma soprattutto per i punti che erano importantissimi. Baroni mi dice sempre che devo provare l’uno contro uno, noi attaccanti dobbiamo avere coraggio e tirare in porta. Dobbiamo giocare cosi ed oggi ci è andata bene”.