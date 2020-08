Lazio, Inzaghi in conferenza: "Stagione strepitosa per noi, ci ha penalizzato il lockdown. Immobile? Lui e la Lazio faranno parlare di sè a lungo"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa col Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' stato un campionato strepitoso da parte nostra, con record di punti e di vittorie consecutive. Dopo il lockdown abbiamo ruotato un po' l'organico e questo ci ha penalizzato, stasera abbiamo perso facendo un'ottima gara contro una squadra forte. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi il rigore ha deciso la gara. Non è stata una gara ervosa, noi volevamo piazzarci nel migliore dei modi, è stata una partita vera, è giusto onorare sempre il campionato. Il prossimo campionato si comincerà con la stessa voglia sapendo che quelle che abbiamo lasciato alle spalle si presenteranno njel migliore dei modi. Cercheremo di farci trovare pronti, con grande orgoglio ritroverò mio fratello in Serie A, la serie che merita. Record di Immobile? Siamo tutti orgogliosi per questa stagione, poi c'è stato questo grande traguardo di Immobile che ha raggiunto Higuain ed ha vinto la Scarpa d'Oro. Per tanti altri anni la Lazio ed Immobile faranno parlare di sè".