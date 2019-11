Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro il Sassuolo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Come miglior gol della passata stagione ho votato ovviamente quello di Ciro Immobile contro il Napoli. Era in una situazione difficilissima contro Koulibaly che per me è il miglior difensore del campionato insieme a Bonucci ed a Chiellini ed ha fatto una realizzazione di grande qualità”.