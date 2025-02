Lazio, Fabiani: "Zaccagni? Qui è arrivato giovane: è cresciuto e ha meritato la fascia da capitano"

Alla vigilia del big match in programma domani contro il Napoli, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN:

"Conquistarsi un posto in paradiso sarebbe importante sotto tutti i punti di vista: per la società, per i tifosi e per la squadra. La Champions la vivono come la scala del calcio, per i nostri tifosi e per tutti quelli che ruotano attorno alla società di calcio. Sarebbe un traguardo importante. La concorrenza è agguerrita, cercheremo di fare del nostro meglio e vediamo cosa riusciremo a fare. Non si può prevedere il futuro, adesso sarebbe troppo scontato dire sì ma direi una grossa bugia. Alla vigilia c’è sempre il timore di capire se hai fatto le cose bene o male, ma la nostra forza e soprattutto la mia da quando faccio questo lavoro è stata sempre quella di operare con serietà e professionalità. Quando ottieni risultati importanti in seconda fascia sei pronto per andare al Real Madrid, di Baroni se ne sentirà parlare. Zaccagni? Un giovane capitano, largo ai giovani. Sa il fatto suo, sa vivere. Quando incontri calciatori e uomini che sanno vivere è giusto dargli fiducia. Baroni, condividendo con la società, gli ha dato la fascia da capitano e se l’è meritata perché anche lui è venuto qui giovincello e ha fatto cose importanti, Nazionale e quant’altro, è un uomo molto rappresentativo per noi. Il segreto di Mattia è che fa sentire tutti capitani. Lui è ‘dividi et impera’. È una cosa bellissima questa”.