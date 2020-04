Lazio, Diaconale a Radio KK: "Noi unico club che ha mantenuto linearità sul fatto di voler giocare. In caso di stop ci sarebbe una battaglia legale"

Notizie - Arturo Diaconale, direttore della comunicazione della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "L'incalzare della pandemia condiziona ogni discorso sul campionato, in più se non dovesse chiudersi la stagione 2019-20 ci ritroveremmo davanti a battaglie legali che infuocherebbero tutto. Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a tante soaccature con società che cambiavano posizione a seconda dell'evolversi degli eventi. Noi della Lazio abbiamo sempre avuto una linearità sul fatto di voler giocare. Le partite si possono disputare anche a porte chiuse, ovviamente bisognerà fare dei controlli sui calciatori affinchè non siano positivi. C'è un atteggiamento culturale nei confronti del calcio che viene indicata come una materia di poco interesse perchè attività ludica, ma stiamo parlando del terzo motore dell'economia italiana e svolge una funzione sociale".