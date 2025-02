Notizie Napoli calcio - Boulaye Dia, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Lazio-Napoli 2-2:

“Delusione per non aver vinto? Si, dovevamo vincere. Abbiamo fatto degli errori che hanno rilanciato il Napoli, c’è un po’ di disillusione per il pareggio. Isaksen ha fatto un grande gol, poteva fare doppietta e speriamo la faccia nella prossima gara”.