Lazio, Baroni a Dazn: "Napoli fortissimo, servirà attenzione! Cambi di Conte? Cambia poco per noi"

Notizie Napoli calcio. Marco Baroni, allenatore Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli-Lazio:

“Il Napoli è una squadra fortissima con grade solidità. Per noi è un test importate, la squadra deve crescere nel lavoro attraverso queste partite. Ci vorrà prestazione, che chiudiamo a noi stessi, per alzare il livello servono prestazioni in queste gare”.

Cambi di Conte rispetto alla Coppa? Noi non ci cambia niente dei cambi del Napoli, tra tre giorni giochiamo ad Amsterdam. Dobbiamo giocare sempre in 16, ci sono tante partite e quindi dico che dobbiamo crescere nel lavoro e in queste partite che sono di altissimo livello. Non dobbiamo snaturarci, dobbiamo essere dentro la prestazione e non cambiare niente”.

Arginare il Napoli? Loro hanno la modalità di lavoro tra le linee. Oggi Delle-Bashiru affronterà una gara complicata, ma è pronto e ci stiamo lavorando. Deve tenere la testa accesa, basta una disattenzione che poi rischi di pagare e prendere gol”.