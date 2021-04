Lavezzi sui tifosi: "Rapporto che durerà nel tempo, mi hanno apprezzato come napoletano e dato rispetto"

Ultime notizie Napoli - Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a SkySport.

"Il Napoli? Non mi ha più cercato dopo l’addio, ma va bene così e conservo la storia creata. Voglio bene alla città, c’è un rapporto che dura nel tempo: è stata la prima piazza importante dopo l'Argentina e mi ha fatto crescere.

Reja? Mi ha saputo gestire e mi ha fatto crescere tanto.

Mazzarri? L'ho fatto diventare pazzo, lo prendevo in giro per i capelli (ride, ndr). È una persona che stimo tanto, ho imparato tanto con lui. Le persone che ho conosciuto in Italia mi hanno fatto crescere tanto.

Quel giorno ho fatto un'ottima partita, ho fatto gol e mi sono divertito tantissimo. In quel giorno i tifosi mi hanno conosciuto. Sono arrivato a Napoli che ero un po' in sovrappeso, poi ho iniziato a mangiar bene e sono tornato in forma.

Tifosi? C'è stato un rapporto genuino tra me e Napoli. Il segreto è questo: mi hanno apprezzato come un napoletano. Ho avuto il rispetto di una città che mi permetteva di essere felice giocando a calcio".