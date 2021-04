Lavezzi: "Non potevo scendere di casa con mio figlio, magari un giorno al Maradona la partita d'addio"

Ultime notizie Napoli - Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli e del Paris Saint-Germain, ha rilasciato un’intervista a SkySport.

"Andato via da Napoli in accordo con il presidente? L’ultimo anno ci siamo messi d’accordo, volevo cambiare area e poter uscire di casa. A Napoli dovevo stare chiuso in casa con mio figlio, mentre a Parigi invece potevo scendere con il cane in giro.

Tornare in Italia? C'è stata la possibilità, ma a Napoli ho fatto la storia, non sarei andato a giocare in un'altra squadra.

Juventus? Non sarei mai andato.

Inter? C'è stato qualcosa, ma ho deciso di non andare e trasferirmi in Cina. C'era stata anche la possibilità prima”.

I momenti che ho passato lì sono stati bellissimi e quei ricordi restano. Voglio tanto bene alla città e c'è un rapporto che dura ancora e sono sempre stato sincero con i tifosi. Napoli è stata una grande esperienza per me, è stata la prima squadra dopo aver lasciato l'Argentina: sono cresciuto tanto come calciatore e come uomo. L'Italia è un Paese che stimo tantissimo.

Partita d’addio? L’avrei voluta fare a Napoli, ma poi con il Covid i tifosi non possono entrare allo stadio. Non so se in futuro sarà possibile farla, vedremo"