Lauro: "Il gesto che ha fatto Mertens dopo il gol segnato al Barcellona è un atto di stima e di amore nei confronti di Napoli"

Notizie calcio Napoli - Franco Lauro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli ha dimostrato di potersela giocare con tutte. Questo Napoli, così determinato, potrebbe andare a Barcellona, con la testa giusta, e sognare l’impresa. Credo che i tattici del Napoli stiano già lavorando sulla gara di ritorno, studiando l’ampiezza del Camp Nou. Devo dire che Gattuso, nelle ultime otto partite, ha dimostrato di essere sulla strada giusta perché il Napoli gioca con una ferocia, una certa organizzazione di gioco, che prima non aveva. Spero che il Napoli trovi al più presto l’accordo con Mertens. Il gesto che ha fatto il belga dopo il gol segnato al Barcellona è un atto di stima e di amore. Tutti dovranno fare il loro dovere ma si dovrà arrivare il prima possibile al suo rinnovo. C’è bisogno di segnali positivi. Koulibaly? Il Napoli sta facendo le sue valutazioni da mesi. La differenza tra Mertens e Koulibaly è quella: il belga dimostra ogni volta di voler restare a Napoli. Per Koulibaly non ci sono prove specifiche sul fatto che lui voglia restare. Della sua partenza si parla da tempo e se al Napoli arrivasse un’offerta importante, questa dovrebbe essere valutata molto bene. Io valuterei bene anche la posizione di Demme. Io valuterei bene la figura del palleggiatore dal basso. Se dovesse andar via Koulibaly il Napoli avrebbe la disponibilità per poter intervenire in quel ruolo, faccio un nome: Jorginho”.