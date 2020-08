Laurito: "Spero nell'impresa, sarà aggiornata anche in scena: voglio Insigne in campo"

Ultime calcio Napoli - Marisa Laurito parla della sfida di questa sera tra Barcellona e Napoli ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno:

Laurito

"Sabato sera purtroppo sarò in scena. Ma mio nipote mi farà il resoconto puntuale. L’impresa non è certamente facilissima, speriamo innanzitutto di recuperare Insigne, il capitano. Da buona napoletana sono scaramantica e non voglio vedere oltre Barcellona. Un passo alla volta. Ma se tutto andasse secondo gli auspici, inviterò gli amici a casa vedere le successive partite, magari preparando una parmigiana o il cous cous".