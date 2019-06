Laurato a CN24: "Mi piace James Rodriguez, anche se è fragile. Sarri alla Juve? Se vinciamo lo scudetto con Ancelotti..." [VIDEO]

Premio Malafemmena 2019 15esima edizione - CalcioNapoli24 TV, parner dell'evento tenutosi in Villa Doria a Capodimonte e tv ufficiale della 15ª edizione, ha intervistato i protagonisti e i premiati della serata organizzata dalla collega Barbara Carere e dal marito ed ex calciatore Giuseppe Della Corte e condotto da Francesco Mastandrea. Tantissimi i premiati del mondo dell'editoria, imprenditoria, giornalismo, spettacolo, musica, sport, tv e cultura del panorama campano, madrina della serata Valentina Stella.

Fra i premiati, l'attrice Peppe Laurato che ha parlato tanto anche di Napoli, con il nostro inviato Manuel Guardasole:

"Sono tifoso e appassionato di calcio. Conosco la formazione: Garella, Ferrario, Renica, Bagni...Careca, Maradona, Carnevale. Complimenti a Ferlaino che ha speso una cosa di soldi e questa stagione vinciamo lo scudetto, mi dispiace per il Milan. Al posto di Maradona? James Rodriguez, non male ma ha più l'aspetto del trequartista fragile. Il calcio italiano è maschio, più duro. Se Carletto lo ritiene giusto, allora benvenga. Sarri? Gli faccio i complimenti per la vittoria dell'Europa League. Se andasse ad allenare la Juve, mi piglio collera...ma se Ancelotti fa vincere lo scudetto, allora diremo che serviva Sarri in panchina per vincere lo scudetto. Stima a lui".