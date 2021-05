L’Arena, Purgato a CN24: "Zaccagni? Merita una chance a Napoli! Juric verrà a fare la sua partita, sulla formazione..."

Il giornalista de L’Arena Luciano Purgato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli-Verona? Juric verrà a fare la sua partita, ma ci saranno motivazioni diverse: in questi giorni a Verona si parla molto del futuro dell’allenatore e dei giocatori, a partire da Zaccagni che piace al Napoli. C’è un buon rapporto tra i due club, visto anche l’affare Rrahmani e la possibilità che potessero spostarsi anche Juric e Zaccagni.

Un ex Napoli come Renica ha parlato di un interesse di Juric verso il Napoli, ma penso non se ne farà niente: in questi giorni dovrebbe parlare con Setti per rimanere a Verona.

Formazione? Non ci sono molte novità , non ci sarà Barak squalificato che è l’uomo mercato del Verona. Al suo posto Tameze e non Veloso, poi confermati quelli che hanno giocato contro il Bologna.

Rendimento in calo del Verona? Forse c’entrano anche le voci di mercato: ricordo uno sfogo di Juric quando si parlava molto di Zaccagni, il mister chiedeva più rispetto dagli agenti e dai procuratori. Forse mentalmente i giocatori qualcosina hanno accusato dalle sirene di mercato, poi c’è da dire che c’è stata una querelle tra Juric e la società : il mister nei mesi scorsi avrebbe voluto imporsi sulla società per quanto riguarda il progetto, più in stile Atalanta.

Zaccagni? A Verona ha sempre giocato da esterno, a sinistra la catena Zaccagni-Dimarco ha fatto divertire molto. Lui è forte, meriterebbe una piazza come quella di Napoli. Io lo spero, tra Champions, Scudetto e campionato il Napoli avrebbe bisogno di uno come lui”