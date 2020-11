Lapo Elkann: "Sono juventino, ma il Napoli è la mia seconda squadra e ne vado orgoglioso! Ricorso degli azzurri? Regole vanno rispettate"

Ultime notizie calcio Napoli - Lapo Elkann, noto imprenditore italiano e di dichiarata fede juventina, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione "Novantesimo minuto" in onda su RAI 2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Maradona? Sono molto legato a Diego perché ha vissuto difficoltà personali che anch'io ho attraversato. Gli auguro di rimettersi in forma il prima possibile, è stato bistrattato ed orgoglioso. Oltre che juventino, la mia seconda squadra è il Napoli e ne sono orgoglioso di questo. Voglio prima fare i miei complimenti a Gattuso, grande allenatore ed un italiano incredibile che stimo moltissimo. Ha fatto tanto per l'Italia e per la Calabria, terra da cui viene. Per quanto riguarda Juve-Napoli, penso vi siano sedi più propizie nelle quali discuterne. Se vi sono delle regole, però, vanno rispettate, da qualsiasi squadra".